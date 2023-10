Antenne sull’ex hotel Montefeltro: "Tutto regolare"

"Le antenne di Piansevero rispettano tutte le norme". A garantire che la situazione dei ripetitori installati sopra l’ex albergo Piero della Francesca in via Commandino sia perfettamente regolare è il Comune, in risposta a una interrogazione presentata dai consiglieri del gruppo Urbino e il Montefeltro Giorgio Londei e Federico Cangini. I due, sollecitati da diversi residenti della zona, chiedevano infatti se il Comune era a conoscenza dell’installazione di due nuovi ripetitori e se le ditte avevano le necessarie autorizzazioni. Il responsabile de settore urbanistica Costantino Bernardini fa sapere in una nota che le antenne di telefonia mobile sopra l’ex hotel, presenti da oltre dieci anni, sono state modificate l’ultima volta qualche mese fa con regolare pratica depositata nel novembre 2022 presso Comune e Arpam, e un ulteriore sopralluogo effettuato nei giorni scorsi ha confermato che le modifiche sono conformi al progetto. Il settore urbanistica aggiunge inoltre che anche nel condominio di via Piansevero 6, poco lontano, sono presenti ripetitori simili dal 2015.