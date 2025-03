Anthony Strong e l’omaggio alla grandezza di Frank Sinatra

Sulle orme di Frank Sinatra. Oggi (Teatro Rossini, ore 18) la 65ª Stagione dell’Ente Concerti ospita il Tribute to Frank Sinatra. Protagonista il cantante e pianista inglese Anthony Strong, accompagnato dalla Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti.

Strong, artista applaudito in tutto il mondo e con una carriera costellata di successi, promette di regalare al pubblico una serata all’insegna dello swing e dei grandi classici della canzone americana.

Da una formazione classica al jazz. Quale è stato il suo percorso?

"Sono appassionato di tutti i generi fin da piccolo. Quando ho scoperto il jazz, è stata l’armonia a conquistarmi: improvvisamente mi sono trovato davanti a un tipo di musica che non riuscivo a decifrare subito. Da allora il mistero di quegli accordi mi ha accompagnato".

Quali artisti l’hanno influenzata maggiormente?

"Sono tantissimi. Adoro le leggende del passato come Bill Evans, Miles Davis, Art Blakey, Charlie Parker, ma mi piace anche un jazz più mainstream. Ultimamente mi sono di nuovo innamorato dei primi album di Diana Krall. Fantastici!".

Cosa significa interpretare la musica di Sinatra oggi?

"Beh, Frank Sinatra è stato una grande fonte di ispirazione, non solo per i cantanti jazz, ma per il mondo intero. Frank è un’icona culturale, un’icona di stile. Interpretare la sua musica è un onore e un piacere per me. Amo i classici, tuttavia, non voglio proporre semplici “cover”. Ci deve sempre essere un elemento artistico in ogni interpretazione, un modo per aggiungere qualcosa di nuovo… Ecco, cerco sempre di inserire un mio tocco personale".

Come ha scelto la scaletta?

"È stato facilissimo perché Frank ha avuto una carriera lunga e variegata, con tantissima musica che tutti conoscono, ma anche brani meno noti. Ho deciso di inserire anche alcune delle mie composizioni preferite che mi fanno pensare a lui. Un bel mix".

Com’è suonare al fianco della Colours Jazz Orchestra?

"Abbiamo già lavorato insieme diverse volte e… wow, che band! Si parla già di un tour per il prossimo anno… Stay tuned!".

Cosa vorrebbe che il pubblico portasse con sé dopo il suo concerto?

"Vedrete che sarà una serata fantastica! La Colours Orchestra è incredibile e sono certo che insieme sapremo creare momenti davvero memorabili. Grazie anche a queste canzoni magiche".

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino a inizio spettacolo.