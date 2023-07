Antiche note e nuove emozioni in città

Urbino è pronta a calarsi nelle armonie di antiche note, da oggi fino al 28 luglio grazie a Urbino Musica Antica, giunta all’edizione numero 55. Ad organizzare l’evento, la Fima, Fondazione Italiana per la Musica Antica, che ha annunciato diverse novità. "Innanzitutto siamo riusciti – spiega il presidente e direttore artistico Alessandro Quarta – a portare il numero dei concerti del Festival a ben 18 appuntamenti: quasi tutti i giorni infatti sono in programma due concerti, uno alle 19 e uno alle 21. Si inizia stasera all’Oratorio di San Giuseppe con un trio composto da soprano, tromba e organo, seguito dopo cena da un recital di liuto solo nella sala degli Angeli di Palazzo Ducale, con spartiti provenienti dall’archivio Albani di Pesaro. Ma ce ne sarà per tutti i gusti, da solisti di fama internazionale a ensemble di grande impatto". Per quanto riguarda i corsi, la Fima quest’anno ha trovato nuove location: la maggior parte delle aule sono state concesse dall’ISIA nel convento di Santa Chiara, e altre sono state rese disponibili da Arcidiocesi, Comune, Università. "Alcuni corsi – prosegue Quarta – si tengono addirittura negli oratori e dentro palazzo ducale, grazie al bel rapporto che abbiamo da anni con Confraternita di San Giuseppe e con la Galleria Nazionale, che sono anche le location dei concerti. La nuova sinergia con l’ISIA ha poi dato frutto anche alla nuova grafica, che si ispira comunque al nostro logo storico con gli angeli musicanti. Oltre ai circa trecento corsisti adulti, provenienti da tutti i continenti, quest’anno abbiamo avuto un notevole incremento di giovani: addirittura tredici ragazzi dalla Thailandia, portati dalla loro insegnante che era stata a sua volta allieva qualche anno fa. Siamo davvero contenti perché un’esperienza come la nostra, in giovane età ti cambia la vita per sempre e ti rimane nel cuore". Il direttore dei corsi Alfredo Bernardini ha poi aggiunto che "quest’anno abbiamo voluto incrementare i corsi collettivi, molto richiesti, e faremo anche un convegno aperto a tutti in memoria di Umberto Eco". Soddisfatto anche l’assessore al turismo Roberto Cioppi, che si è complimentato per il positivo coinvolgimento di tante realtà cittadine: "la Fima e i corsisti dopo essere passati a Urbino diventano dei nostri ambasciatori, e di ciò non possiamo che esserne fieri".

Giovanni Volponi