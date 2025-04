Anticipato il mercato della terza domenica del mese. Appuntamento oggi in piazzale Carducci

"Il mercato della terza domenica del mese è stato anticipato al 13 aprile (oggi, ndr), in piazzale Carducci". Lo spiega l’assessora alle attività economiche, Francesca Frenquellucci. "Questo mese l’appuntamento con il mercato straordinario sarebbe ricaduto nel giorno di Pasqua – continua – così è stato deciso di anticiparlo di una settimana".

Il mercato dell’antiquariato, invece, si svolgerà lunedì 21 aprile in via Rossini, piazza del Popolo, piazzale Collenuccio e via San Francesco.

Sempre oggi, dalle 10 alle 20, a palazzo Gradari, in via Rossini 26: "torna “La bottega Tonelli“ – conclude l’assessore – con mostra mercato di articoli artigianali, pezzi vintage e intrattenimento musicale dal vivo e degustazioni".