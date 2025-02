Anticipi, cresce la posta in palio

Oggi in Prima categoria per la ventunesima giornata si giocano alle ore 15 sei anticipi. Considerando che due terzi del campionato sono ormai alle spalle la posta in palio è sempre più importante. Questo il programma odierno: Muraglia- Atletico Mondolfo 1952. Qui si gioca al Comunale di Muraglia alle ore 14,30. Mercatellese- Maior. I locali allenati da mister Bruscia vorrebbero bissare il bel risultato di sette giorni fa. Nuova Real Metauro- Tavernelle. Gli ospiti che oggi avranno in panchina il neo mister Davide Sartini affronteranno all’Amati di Lucrezia un avversario ‘tosto’. Osteria Nuova- Csi Delfino Fano. Match tra due buone squadre. Peglio –Pantano. Gara da tripla. Viridissima Apecchio- San Costanzo. Domani (domenica ore 15) si gioca: Audax Calcio Piobbico- Pole Acqualagna, un derby che sicuramente si giocherà a viso aperto. Avis Montecalvo- Real Altofoglia, per opposti obiettivi si incontrano due squadre che non possono non puntare a vincere. In Seconda categoria il girone A presenta oggi sette ancipiti (ore 15): Ca Gallo- Casinina; Carpegna- Cantiano Calcio; Durantina Santa Cecilia- Valfoglia Tavoleto; Frontonese. O:Macerata Feltria; Piandimeleto- Santangiolese; Pole Calcio- Avis Sasscorvaro (ore 17,30); Vigor San Sisto- Montelabbate. Domani (domenica ore 15); Vadese Calcio Vis Canavaccio. Nel girone B invece si giocano oggi tutte e otto le partite: Arzilla- Us Fortuna Fano (ore 14,30); Cuccurano- Della Rivere Calcio; Gradara Calcio- Atletico River Urbinelli; Hellas Pesaro- Ies S.Veneranda (14,30); Isola di Fano- Vf Adriatico; Marottese Arcobaleno- Marotta Maroso Mondolfo (14,30); Piandirose- Villa Ceccolini Calcio; Real Mombaroccio- Pontesasso (ore 18).

am.pi.