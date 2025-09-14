Anticipo all’insegna del pari. Fermignanese, punto utile

fermignanese

1

osimana

1

FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Giovanelli Fraternali (9’ st Lucciarini), Fraternali, Mariotti, Cantucci (41’ st Izzo), Bozzi (39’ st Bravi), Cordella, Arduini (27’ st Santi), Saidykhan (7’ st Surano) All. Pazzaglia.

OSIMANA: Verdini, Falcioni, Caruso, Fermani, Ercoli, Pagliarini, Severini, Mancini (30’ st Alessandroni), Mafei, Buonaventura, Gigli (19’ st Modesti) All. Labriola

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 16’ Fermani, 12’ st Cordella.

Finisce con la divisione della posta tra Fermignanese ed Osimana l’anticipo di campionato di Eccellenza giocato per l’intervento di ordine pubblico, visto che a Fermignano era in corso la festa conclusiva del Palio del Biciclo ottocentesco. Entrambe le compagini pensavano, prima del fischio del direttore di gara, di festeggiare, invece si sono dovute accontentare di incamerare un punto che fa sempre bene per muovere la classifica. L’Osimana era reduce dalla bella vittoria con il Montegranaro mentre i fermignanesi avevano portato a casa un punto dal campo di Trodica in rimonta realizzando tre reti. A passare in vantaggio è l’Osimana al 16’ con un gran tiro da fuori area dell’ottimo Fermani dopo la respinta della difesa di casa su un cross nato da una punizione dal limite dell’area. Buona occasione della fermignanese su una ripartenza: però Cantucci al limite dell’area calcia debolmente. Continua ad attaccare la squadra di casa con i vari Bozzi, Arduini e Saidykhan, ma non trova il gol. Ancora più determinata la spinta dei lanieri nella ripresa che trovano il pareggio con Cordella autore di una bella girata. Alla fine per le azioni create dai locali, la Fermignanese se avesse ottenuto il risultato pieno non avrebbe rubato nulla. Per una neo promossa è davvero importante aver mantenuto l’imbattibilità, infatti dopo due giornate ha ottenuto due pareggi. Buona la prova di Cordella tra i locali mentre nella formazione di mister Labriola in evidenza il rientrante Ercoli.