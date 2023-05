Antico Casolare cerca staff poi un fattorino a Ginestreto

Ristorante "Antico Casolare" a Villa Fastiggi è in cerca di camerieri e barman per contratto di lavoro semi annuale prima a chiamata, poi a tempo determinato. Orario di lavoro: serale e domenica pranzo e cena. Requisiti: buona capacità di relazionarsi con il cliente, volontà di mettersi in gioco e prendersi delle responsabilità. La stessa struttura cerca anche cuochi e aiuto cuochi per contratto di lavoro stagionale che potrà proseguire a tempo determinato nei mesi invernali. Anche in questo caso orario di lavoro serale e domenica pranzo e cena. Per candidarsi chiamare il numero 348 5640430 o inviare il proprio curriculum a [email protected]

Per azienda alimentaresalumificio con sede a Ginestreto, si richiede una figura per la consegna di prodotti in tutta la provincia di Pesaro e Urbino e zone limitrofe con rientro in giornata. Contratto a tempo determinato rinnovabile e trasformabile, orario di lavoro full-time (dal lunedì al venerdì). Requisiti: preferibilmente patente C e CQC. Per candidarsi inviare curriculum a: [email protected]