Antico lavatoio Arrivano i soldi per il restauro

Disco verde per il finanziamento che il Comune di San Lorenzo in Campo ha richiesto al Gruppo di Azione Locale Flaminia Cesano per il restauro e il risanamento conservativo dello storico ‘Lavatoio’ (in foto) del capoluogo. "Negli ultimi giorni – annuncia il sindaco Davide Dellonti – abbiamo avuto conferma che dal Gal ci arriveranno 80mila euro, che uniti ai 20mila che aggiungeremo dal bilancio comunale ci consentiranno di procedere con un intervento complessivo di recupero". "Il ‘Lavatoio’ - riprende il primo cittadino -, rappresenta un monumento identitario importante per la nostra comunità, che da molti anni versa in stato d’insufficiente conservazione e l’intervento progettato ci permetterà di riportarlo al suo antico splendore".

Sullo specifico dei lavori, aggiunge: "Sono previsti il restauro delle murature perimetrali, del pavimento in cemento e delle parti in pietra, comprese le vasche e le relative componenti idrauliche; il restauro e il consolidamento delle parti in ghisa; la messa in sicurezza e la ristrutturazione del manto di copertura; la sostituzione della ghiaia nella stradina di accesso con una pavimentazione architettonica; e l’installazione di un impianto d’illuminazione artistica a Led".

s.fr.