Antincendio: fuori 4mila studenti per la simulazione

Ore 11,50, tutti fuori. L’evacuazione di massa è avvenuta ieri mattina a Pesaro e ha interessato tutti gli studenti e il personale del Campus scolastico di via Nanterre. Si parla di quasi 4mila persone radunatesi in contemporanea nel cortile esterno per simulare una evacuazione antincendio. All’unisono le campanelle dei quattro istituti superiori – Liceo Mamiani, Istituto tecnico tecnologico Bramante Genga, Liceo Marconi e Istituto professionale Benelli – hanno dato il via. L’esito, secondo i responsabili della sicurezza, è stato positivo: i giovani hanno saputo cosa fare e farlo al meglio. Una consapevolezza che garantisce in caso di pericolo reale di evitare il panico e limitare i danni.