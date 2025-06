Antologia di ricordi dei novelli scrittori

Sarà presentato oggi alle ore 18, nella sede di Confcommercio Marche Nord a Pesaro, in strada delle Marche 58, il libro “Ti racconto, antologia di ricordi“. Si tratta di un’opera realizzata a più mani da alcuni aderenti all’Associazione 50&Più Pesaro Urbino. Durante uno dei tanti incontri nella sede dell’Associazione si era parlato di libri. Qualcuno aveva dichiarato: "Invidio gli scrittori, capaci di raccontare le proprie fantasie, le proprie emozioni. Io non ci riuscirei". "Ma no – aveva detto il futuro curatore dell’antologia, Marcello Mamini – siete tutti potenziali scrittori, tutti avete qualcosa da raccontare. Mettetevi alla prova".

L’idea era stata accolta con entusiasmo e, dopo un breve corso di scrittura per dilettanti, ben diciassette associati si erano messi al lavoro e avevano prodotto i loro racconti, tutti molto spontanei, alcuni di essi veramente sorprendenti. È nato così il volume che sarà presentato oggi.

l. d.