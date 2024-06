Antonio, 27 anni: eletto: "Che bella la lista Pesarò. Il nostro 4%, un miracolo"

"Pesarò", la lista dei giovani in coalizione con Marco Lanzi sindaco, è riuscita ad eleggere un consigliere comunale: Antonio Bartolomei, anni 27, che con le sue 90 preferenze siederà tra gli scranni dell’opposizione.

Come si sente la squadra?

"E’ stato un lavoro estenuante. La nostra coalizione non sarà al governo, ma siamo contenti comunque della nostra affermazione. Ora arriva il lavoro vero. In questi cinque anni farò di tutto per portare le idee, le proposte e le segnalazioni di tutte le 2000 persone che hanno votato la nostra lista fatta di persone giovani e determinate. Il gruppo continuerà a lavorare: la lista non si disperderà".

Voi di "Pesarò" avete superato ogni aspettativa.

"Vero. Soprattutto perché non è mai facile per chi arriva da poco, soprattutto con una lista di giovani far sentire la propria voce e farsi ascoltare".

Con il vostro 4,11% avete superato liste civiche potenti come quella dell’ex assessore Mila Della Dora attestatasi al 3,69% o di partiti nazionali. Il M5S si è fermato al 3,41% e Avs al 3,63%...

"Avete detto bene: noi stessi abbiamo assistito ad un miracolo. Scusi ho un sassolino da togliermi..."

Prego.

"Abbiamo doppiato il risultato di ‘Giovani è tempo’ la lista under35 che alle comunali del 2019 sostenne la candidatura di Matteo Ricci sindaco nella coalizione di centrosinistra. La lista allora, nonostante la guida esperta di esponenti giovani del Pd, segnò un deludente 2,35%".

Come leggere questo dato?

"Sicuramente nella grande voglia di cambiamento che c’è tra le persone. E’ piaciuta la nostra schiettezza: la gente ha notato la nostra semplicità nel porre i problemi e ha apprezzato il nostro approccio costruttivo. Non avendo partiti a cui allinearci abbiamo espresso con assoluta libertà principi e critiche, mirati esclusivamente allo scopo di migliorare la città piuttosto che alimentare il consenso di un partito".

Cosa l’ha colpita della competizione elettorale?

"L’astensionismo. La disillusione per la politica ha impedito a persone a me vicine di andare a votare. Mi sono sentito spesso dire ‘Di te mi fido, ti voterei, ma il sistema ti impedirà di fare quello che ritieni giusto. Non voto più da anni’. In questi cinque anni cercherò di avvicinare più cittadini possibile alla buona politica. Noi di “Pesarò“ ci siamo resi conto di quanto sia fondamentale partecipare".

Solidea Vitali Rosati