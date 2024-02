Antonio Paolucci, l’addio . Lo storico dell’arte disquisiva sugli affreschi custoditi in Duomo

"Giovanni Santi tenendo per mano il suo figlioletto Raffaello discese l’urbinate, passando per Trazanni, quindi Gallo, toccando Colbordolo, prima di entrare in Duomo...". Così il ministro Antonio Paolucci, a quei tempi massima carica dei Beni Culturali, parlando ad una folla di pesaresi, e non solo, che si erano assiepatati in cattedrale. Arrivò per disquisire di un affresco che è ancora lì, il fondo alla navata di sinistra entrando, che qualcuno volle attribuire alla mano di Raffaello bambino. C’era un filo di ironia in quel racconto che fece Paolucci. Ma in quella ‘favola’ che narrò, c’era anche un altro aspetto non di secondo piano. Maneggiava questo territorio e questi luoghi come se fossero casa sua. Ed in parte lo era perché la sua famiglia, i Paolucci, erano originari di Urbino. Con diramazioni, dopo i primi anni del Novento, soprattutto a Rimini ma anche a Pesaro: il negozio di antiquariato che era accanto al cinema Duse era di un Paolucci, forse la mamma di quel Loreti, anche lui antiquario, ed esperto di ceramiche.

Ufficialmente Paolucci venne un’altra volta a Pesaro quando Edoardo Pagani, famiglia pesarese trasferitasi a Torino, donò alla Madonna delle Grazie un quadro di Iacobello del Fiore e commissionato proprio per la chiesa di Santa Veneranda. Un dipinto che portava le ‘stigmate’ della sfortuna: i primi a disfarfarse furono i reali di Grecia e quindi poi i Pagani. Un dipinto di altissimo lignaggio tanto che ai tempi venne valutato a New York oltre mezzo miliardo di vecchie lire, che sono sono esattamente i 500mila euro di oggi. Con Maria Rosaria Valazzi, ex soprintendente della galleria delle Marche era in ottimi e continui rapporti: "Una persona e uno studioso con una cultura immensa – racconta Valazzi – e soprattutto anche un oratore che sapeva esporre tutto il suo sapere con una chiarezza cristallina. Ho avuto in diverse occasioni modo di incontrarlo ed ha fatto molto per Urbino". Tra i rapporti avuti, anche come soprintendente di Firenze e quindi come responsabile dei Musei Vaticani, anche Giuliano Vangi, lo scultore a cui venne commissianata la statua di Papa Giovanni Paolo II custodita in Vaticano. Tra i due un rapporto di amicizia consolidata tra un toscano trapianto a Pesaro e un ‘riminese’ trapiantato a Firenze.

Un intreccio molto forte quello che lega la famiglia Paolucci a questo territorio. Suo compagno di scuola al liceo fu Maurizio Balena, antiquario riminese, e cioè l’uomo che entrò sia nelle trattative per acquisire il Lisippo a Fano, ma anche l’uomo che assieme al cugino del ministro Paolucci, Piero, antiquario anche lui riminese, fece sparire le statue ritrovate in piazzale Matteotti, sotto il palazzo di Vetro. Prese, caricate, con la complicità di pesaresi del settore, e nascoste in un capannone fuori città di proprietà di un’ allora molto famosa e potente impresa di costruzioni.

"Statue che oggi sul mercato valgono diversi milioni di euro", dice uno che se ne intende come Giancarlo Ciaroni. Lato divertente di questa storia è che Balena – spesso a mangiare da Alceo sull’Ardizio – litigò proprio con il cugino di Antonio Paolucci perché ai due non tornavano i conti, dopo che le statue vennero fatte sparire (in Svizzera), da un mercante d’arte ebreo. Storia questa non ancora chiusa e con un’inchiesta in corso.

