Antonio Roma e Nicoletta Bellazzi protagonisti di ‘Macchie e Inchiostri’

Stasera alle 21 al Teatro di Montemaggiore al Metauro (con ingresso gratuito) si terrà la terza tappa dell’edizione 2024 del festival alla ricerca della verità con giornalisti, inchieste e libri dal titolo ‘Macchie e Inchiostri’, organizzato dall’omonima associazione guidata dal direttore artistico Paolo Frigerio in collaborazione con il Comune di Colli al Metauro. Protagonisti di questo appuntamento saranno Antonio Roma, scrittore e podcaster, oltre che attore e regista di teatro civile, e Nicoletta Bellazzi, danzatrice contemporanea. Insieme daranno vita a uno spettacolo di narrazione e danza dal titolo ‘Nedo’. "Un monologo di teatro civile, figlio di una presa di coscienza: i testimoni delle deportazioni e della Shoah ancora in vita sono pochi e ormai è giunto il momento per noi di farci carico della Memoria".

s.fr.