Anziana in guerra con l’Ast. In campo i sindacati:: "Negato il diritto alla salute"

"Come sindacato denunciamo la violazione di quei principi fondamentali che attengono al buon governo dei bisogni socio-sanitari territoriali da garantire a persone ultrasessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza". L’affondo della Spi Cgil (sindacato dei pensionati) è suscitato dal caso, raccontato in queste colonne, di Franca Pagnanelli, la 79enne con l’anca fratturata a cui l’Ast ha negato il prolungamento della degenza nella Rsa di Villa Fastiggi (al Maria Cecilia hospital).

Franca, vedova, senza figli e con una casa al terzo piano, è stata ricoverata dal 20 settembre per 20 giorni, in regime di convenzionamento. Dopodiché, malgrado le valutazioni della direzione sanitaria dell’Rsa, che parla di "situazione invariata" con insorgenza di "ulteriori problematiche cliniche", l’unità di valutazione integrata dell’Ast ha negato il prolungamento della degenza perché "mancano i requisiti". A questo punto per Franca, che deve comunque proseguire la fisioterapia, si aprono due strade. Tornarsene a casa, da sola. O trovare 3mila euro e pagarsi il ricovero per un altro mese, come privata.

Ma il caso di Franca, sottolinea li sindacato, è solo uno dei tanti: "C’è stato anche il caso di una persona ricoverata in un reparto di cure intermedie, presso il quale si è poi contagiata, rimanendo ricoverata oltre i 60 giorni e vedendosi poi addebitata la quota. Non ci risulta che dal caso singolo si sia poi passati ad affrontare il problema dal punto di vista strutturale. Così poniamo nel caso di Franca nuovamente la questione, che riguarda l’addebito automatico della quota sociale non dopo i 60 giorni bensì, in questo caso, dopo i 20, indipendentemente dalle condizioni di salute della persona e della valutazione del medico della struttura. Non siamo certamente in grado di valutare le condizioni di salute di Franca, siamo in grado però di cogliere la necessità di sostenerla nella richiesta di aver garantite quelle cure intermedie che le permettano di poter accedere autonomamente alla propria abitazione. In uscita dal covid eravamo certi che il potenziamento della medicina territoriale rappresentasse la risposta urgente e necessaria per affrontare possibili future emergenze, il caso di Franca non è un’emergenza, è la plastica evidenza di un sistema che si sta via via degenerando e privatizzando".

Nelle strutture del territorio, la gran parte dei ricoveri proviene dall’ospedale: si tratta delle cosiddette dimissioni protette nella fase di "post acuzie". "Una fase molto delicata in persone anziane – osserva la Spi Cgil – dove non sempre il tempo amministrativo coincide con quello terapeutico e le Unità valutative, costituite da professionisti, sono state pensate proprio in funzione della valutazione del bisogno e della conseguente appropriatezza dei percorsi". Ecco perché il sindacato ha chiesto di incontrare la direzione dell’Ast per evidenziare le criticità maggiori.

"Occorre – conclude la Spi Cgil – contrastare la solitudine, anzi prevenirla. E’ nostro compito dare sostanza ai diritti degli anziani e di ogni essere umano, il diritto al rispetto e alla dignità, ad essere informati e a scegliere la propria assistenza, il diritto a una vita di relazione".

ben.i.