Anziana vince la battaglia contro l’Ast: "Resterà in struttura fino a novembre"

Pesaro, 18 ottobre 2023 – “La signora Franca Pagnanelli potrà rimanere nella Rsa fino al 7 novembre". Lo annuncia l’Ast in una nota, sottolineando che comunque, la battagliera 79enne, " non avrebbe i requisiti clinici per l’Rsa né ha necessità di effettuare trattamenti riabilitativi post intervento".

L’anziana si era fratturata l’anca a settembre, ed era stata assegnata, dopo l’intervento, alla Rsa di Villa Fastiggi per 20 giorni. Al termine dei quali le era stata negata la possibilità di prolungare la degenza, malgrado il parere contrario dei medici della residenza sanitaria.

La donna, vedova e senza figli, si era anche rivolta a un avvocato. Al termine del braccio di ferro, ieri l’Ast ha comunicato che potrà estendere la permanenza fino al 7 novembre, non a Villa Fastiggi "ma in una Rsa a gestione diretta di questa Ast". Come ad esempio al Galantara o al Bricciotti.

“Nessuno – argomenta l’azienda sanitaria – ha negato alla signora Franca la degenza nella Residenza sanitaria assistenziale di Villa Fastiggi. L’Unità valutativa integrata, nonostante la paziente non avesse alcun requisito clinico, né necessità di effettuare un trattamento riabilitativo post intervento, così come precisato nel referto ortopedico, ha autorizzato i primi venti giorni di assistenza nella struttura in attesa del rientro a domicilio". Insomma, per l’Ast si è trattato di una sorta di ’parcheggio’ in attesa di una riorganizzazione familiare.

"La signora Pagnanelli - continua la nota – è stata più volte valutata dall’equipe multidiscilinare dell’Uvi che lavora seguendo protocolli standardizzati per le dimissioni protette ed è rimasta in contatto con la paziente per valutare un ulteriore prolungamento in attesa che la stessa riuscisse a organizzarsi per poter rientrare al proprio domicilio nelle migliori condizioni possibili. Infatti, il regolamento interno delle Rsa dell’Ast può prevedere l’ingresso di un paziente in Rsa per problematiche sociali, dunque in deroga ai requisiti sanitari, per un periodo, comunemente inteso come breve, stabilito dall’Uvi. Per questo l’Uvi ha deciso, nonostante l’utente non abbia alcun requisito per l’acceso in Rsa, di estendere la permanenza fino al 7 novembre, garantendo l’assistenza in una Rsa a gestione diretta di questa Ast".

"Nell’ultima valutazione effettuata – aggiunge la nota - la condizione clinica della paziente è rimasta invariata. Le relazioni effettuate dal personale ospedaliero infatti hanno confermato che l’assistita non necessita di prestazioni sanitarie ma solo di tipo assistenziale. Si precisa infatti che la paziente non ha mai avuto necessità di riabilitazione e non ha mai modificato le sue condizioni cliniche. L’Uvi infatti per l’assegnazione dei posti ha il dovere di dare la priorità ai pazienti che hanno problemi di tipo sanitario.

Lo scorso anno circa 1.800 persone sono state valutate e assistite a seconda delle esigenze cliniche e sociali sia nelle strutture Ast, che in quelle convenzionate che a domicilio. Un lavoro complesso regolamentato da criteri codificati per dare priorità ai pazienti più fragili sia a livello sanitario che sociale considerato il numero di posti limitati all’interno dell’Ast".

ben.i.