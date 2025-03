"Anziani e bimbi: coinvolgiamo tutti"

"Il nostro scopo da più di vent’anni non è soltanto quello di far ridere ma di portare leggerezza, serenità. Con la nostra compagnia dialettale abbiamo avviato due iniziative molto belle. La prima con il centro socio-culturale per anziani Maria Rossi, mettendo in scena una rappresentazione teatrale in cui i protagonisti si sono dovuti mettere in gioco con la memoria. Poi abbiamo coinvolto prima la quinta e poi la quarta elementare della scuola di Via Fermi nella rappresentazione di alcune scenette in dialetto. E’ stato bellissimo, i bambini si sono divertiti molto e per loro il dialetto pesarese era diventato una nuova lingua al pari dell’inglese. Il problema principale è trovare nuovi attori giovani, soprattutto 18-30 anni".