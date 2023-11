Anziani istruiti contro le truffe

A Borgo Massano si è tenuto nei giorni scorsi un incontro curato dai carabinieri della stazione di Tavoleto per informare la popolazione sulle truffe, specie contro gli anziani. Il comandante, maresciallo maggiore Alfredo Severini, ha incontrato i residenti nel locale centro sociale. Il sindaco Donatella Paganelli ha ringraziato i militari per l’opera a favore della collettività. Tanti gli anziani e attenti, alcuni dei quali hanno raccontato esperienze vissute da loro stessi e hanno gfatto poi tesoro dei consigli forniti dal maresciallo Severini, che li ha resi più consapevoli di truffe e furti in casa, con tecniche e escamotage sempre nuovi. I carabinieri raccomandano di fidarsi solo di chi si conosce e di segnalare sempre persone o situazioni sospette al numero 112.