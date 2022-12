Anziani ma d’oro: distribuiti 10mila euro tra 14 circoli

Ben 10mila euro da spartirsi tra 14 circoli anziani, i più attivi e volenterosi. E’ il regalo portato dall’assessore al Welfare Dimitri Tinti, nell’ambito del progetto ’Old but gold’, ovvero ’anziano ma d’oro’, che consiste in una serie di iniziative volte a promuovere le relazioni sociali e le capacità di ognuno. L’ultima iniziativa, ad esempio, è stata quella di realizzare e confezionare dei piccoli alberelli di Natale per poi consegnarli come gesto di vicinanza al Centro residenziale per anziani “Don Tonucci” e al Centro del tempo libero per disabili di San Lazzaro. Ecco, dunque, i circoli ricreativi che possono beneficiare del contributo: Cicogna di Bellocchi, Colonne del Cielo di Centinarola, Sassonia, Le Fontanelle, Non solo donna di Gimarra, Orti Tre Ponti, Orti Chiaruccia, Orti Belgatto, Anni Nuovi di S.Orso, Centro sociale Pontesasso, Anni D’Oro, Cuccurano, Ex Foro Boario e Quercia Bella.

"Sono almeno tre in più i circoli che, rispetto all’anno scorso, hanno collaborato in maniera più attiva al progetto - conclude l’assessore Tinti –. Ciò testimonia che siamo sulla strada giusta e l’auspicio è che si possa continuare ad allargare le collaborazioni, replicando questa progettualità su tutto il territorio dell’Ambito, coinvolgendo le associazioni locali, come si è già iniziato a fare a Pergola".