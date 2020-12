di Anna Marchetti Cure a domicilio, numero dei contagiati e dei morti nelle residenze protette e nelle rsa della provincia: è quanto hanno chiesto – per ora invano – Cisl Fano, Cgil e Uil ai dirigenti dell’Area Vasta nell’incontro avuto l’altro ieri per fare il punto della situazione in questa seconda fase dell’emergenza sanitaria. "Un incontro che anche questa volta – fa presente Giovanni Giovanelli responsabile della Cisl Fano, durante il presidio organizzato ieri...

di Anna Marchetti

Cure a domicilio, numero dei contagiati e dei morti nelle residenze protette e nelle rsa della provincia: è quanto hanno chiesto – per ora invano – Cisl Fano, Cgil e Uil ai dirigenti dell’Area Vasta nell’incontro avuto l’altro ieri per fare il punto della situazione in questa seconda fase dell’emergenza sanitaria. "Un incontro che anche questa volta – fa presente Giovanni Giovanelli responsabile della Cisl Fano, durante il presidio organizzato ieri davanti a Patty’s Bar di Fano – abbiamo dovuto sollecitare tramite il prefetto". Tra le priorità emerse da quell’incontro c’è "la carenza di infermieri che vanno dove ottengono contratti a lungo termine, se non addirittura a tempo indeterminato". "Gli anziani – aggiunge Luciano Rovinelli della Cisl pensionati – non possono essere considerati un peso e non andrebbero mai lasciati soli, la morte di ognuno di loro è la morte di una esperienza di vita".

A preoccupare la Cisl pensionati anche il dato dell’aumento della mortalità tra i loro iscritti (9mila tra Fano e le vallate del Cesano e del Metauro) cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Nel 2020 sono scomparsi 1000 iscritti contro i 600 del 2019". Cosa chiede la Cisl per far sentire meno soli gli anziani che non hanno la fortuna di vivere in famiglia, tra figli e nipoti? "Una serie di servizi, come la telemedicina avviata da poco dall’azienda ospedaliera Marche Nord, che consentirebbe a molti di rimanere nelle proprie abitazioni. La situazione è ancor più difficile nell’entroterra dove i servizi sanitari sono stati cancellati".

"Ci sono esperienze interessanti in Piemonte – prosegue ancora Giovanelli – dove gli anziani continuano a vivere nei loro paesi. Perché questo avvenga nella nostra provincia serve far funzionare la medicina del territorio ad iniziare dagli infermieri di comunità, figure che sembra siano stata previste – conclude Giovanelli – nel prossimo piano socio-sanitario".

La Cisl, insieme alle altre sigle sindacali Cgil e Uil, ha anche stampato un manifesto distribuito nelle varie case di riposo del territorio per far sentire la vicinanza del sindacato agli anziani ospiti "in un momento in cui ogni gesto di affetto ci è impedito. Non ci sono abbracci, baci e carezze, strette di mano e neanche sorrisi, ma vogliamo dirvi che siete nei nostri pensieri. Non siete soli, noi non vi dimentichiamo".