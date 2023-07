Anziani protagonisti di 14 appuntamenti estivi

"Questa calda Terza Età", torna l’iniziativa dove gli anziani sono protagonisti. Sono 14 gli appuntamenti che si alterneranno ininterrottamente nei mesi di luglio e agosto. Giunta alla sua 33ª edizione l’iniziativa, che accompagna l’estate fanese, prevede una serie di attività dedicate ai più anziani all’interno del progetto del Comune "Old but Gold" per la promozione dell’invecchiamento attivo. Si partirà giovedì con una festa conviviale in cui sarà presentato il programma estivo di ‘Questa calda terza età con una cena a base dei prodotti coltivati dagli anziani negli orti comunali. L’ultimo appuntamento è in programma il 24 agosto con la cena alla cooperativa Tre Ponti. In mezzo la visita guidata a San Costanzo e Mondolfo il 15 luglio, il 16 luglio ci sarà la partecipazione in costume alla Fano dei Cesari e il 28 luglio il Teatro sotto le stelle al circolo ricreativo del Foro Boario. "I circoli ricreativi – ha detto l’assessore al Welfare Dimitri Tinti – sono un patrimonio comune in quanto luoghi di benessere dove è possibile stare bene". Per informazioni e prenotazioni relative alle varie iniziative è possibile rivolgersi a Giorgio Falcioni 3473824903 oppure a Sauro Berluti 340 7890429.