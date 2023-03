Anziani soli e caro affitto, Luisa: “Cerco casa a Pesaro dove pagare meno”

L'appello della signora Luisa: "Cerco una casa con un affitto più basso"

Pesaro, 22 marzo 2023 – Un’anziana che chiede aiuto. Si chiama Luisa Costantini, 89 anni il prossimo 25 dicembre. Abita da due anni in via Flaminia. Non le bastano più i soldi per pagare l’affitto, perché da dicembre scorso Piero, il compagno di una vita, non c’è più. La sua vita, da allora, si è ribaltata in molti sensi, compreso quello economico. Luisa prende 1100 euro, tra la pensione di reversibilità del marito (deceduto), e i 500 euro di invalidità sua, al 100%, perché è sopravvissuta a tre tumori: all’utero, all’intestino al seno, operata ad ambedue le mammelle. Ma quei 1100 euro non bastano più, mentre bastavano quando erano integrati con la pensione del compagno. Per questo ora Luisa non sa come fare. Abita in una casa grande, ma paga 800 euro al mese, tra affitto e riscaldamento, escluse le altre utenze. Escluse poi le spese varie: ad esempio l’idraulico 450 euro pagati pochi giorni fa per dei tubi vecchi da sostituire. Una vita da romanzo, quella di Luisa. Nasce in via Mazza, il giorno di Natale del 1934. A 6 mesi viene abbandonata dalla madre. Viene cresciuta da nonna materna e zia. Anno 1944, in piena guerra,...