Anziano deceduto in ospedale: "Ma ha avuto ogni cura necessaria"

"Nonostante l’età avanzata e con le scarse prospettive di vita, il signor Enzo Pandolfi ha sempre ricevuto tutte le cure necessarie ed appropriate. Perché quest’Azienda ogni giorno crede e investe nell’importanza dell’umanizzazione delle cure e nel benessere psicofisico di ciascun paziente che vi accede". Questo è in estrema sintesi il contenuto della replica dell’Ast, azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino all’articolo del Carlino intitolato "Questa sanità mi ha delusa. Ecco la storia di mio padre", in cui la signora Emanuela Pandolfi raccontava la sua disavventura con Marche Nord "dove – raccontava – ho trovato una sanità terrificante, con personale per la maggior parte privo di umanità e di empatia".

Secondo quanto riportato dai direttori del Pronto Soccorso di Fano (Giancarlo Titolo) e della Medicina Interna (Samuele Bedetta) le condizioni del paziente, fin dal momento dell’accesso in Pronto Soccorso, apparivano estremamente complicate. "L’isolamento in una stanza singola - si legge nella replica di Ast - era stato adottato per motivi precauzionali e la ripetizione dei tamponi veniva svolta al fine di accertare l’effettivo stato infettivo del paziente, con l’obiettivo di assicurare le migliori cure, mirate alla specifica patologia in atto. Dopodiché, una volta trasferito presso il reparto di Medicina Interna non Covid, il paziente è stato sottoposto a monitoraggio continuo dei parametri vitali, come documentato nel diario clinico e infermieristico in possesso della struttura, con le necessarie terapie di supporto e antibiotiche".

Lamentava una diagnosi sbagliata e una mancanza d’attenzione verso il padre, la Pandolfi, che diverse ore dopo averlo lasciato in pronto soccorso, lo ha trovato "senza neppure il pannolone cambiato". "Sia durante la permanenza in Pronto Soccorso (in cui nell’arco di 30 minuti dall’arrivo è stato sottoposto ad esami ematici, a visita medica e ad esami diagnostici di controllo, sostando meno di 24 ore) - prosegue la nota -, sia nel successivo ricovero in Medicina Interna, al di là di considerazioni soggettive, il paziente è stato trattato per le patologie sospettate e diagnosticate".

Purtroppo, il decorso della degenza "è stato caratterizzato da un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, su cui i familiari sono stati edotti e costantemente informati, ai quali è stata concessa, inoltre, la permanenza continuativa in stanza".