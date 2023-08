Anziano derubato con sexy abbraccio, rumena condannata

Aveva sfilato la collanina dal collo di un anziano con la tecnica del sexy abbraccio, offrendogli anche una prestazione sessuale a pagamento. Condannata a un anno e mezzo la 27enne rumena che qualche settimana fa ha messo in atto il suo fascino criminale ai danni di un 70enne pesarese che stava passeggiando in viale Trieste. L’uomo si era subito accorto della sparizione della catenina e aveva allertato una pattuglia della Polizia passata poco dopo il fatto. Rintracciata la 27enne insieme a un’amica di 22, le due erano state arrestate per furto aggravato. Il giudice Piersantelli non aveva però convalidato le manette della più giovane, ritenendola estranea. Finite a processo (in abbreviato), ieri il pm ha chiesto 2 anni. Piersantelli ha condannato a un anno e mezzo la 27enne (avvocato Massimiliano Orrù) e assolto la 22enne (Andrea Bianchi) per non aver commesso il fatto.