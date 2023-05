Anziano morto di freddo, la famiglia denuncia

La tragedia dell’anziano scappato dalla casa di riposo e ritrovato morto assiderato in un camping, finisce sul tavolo della magistratura. La famiglia dell’uomo he deciso infatti di presentare una denuncia: vogliono sapere come sia stato possibile che Antonio Brisigotti, 93 anni, di Macerata Feltria, malato di alzheimer, possa essere uscito di sera dalla struttura, senza che nessuno si accorgesse di nulla. L’autopsia si è svolta ieri pomeriggio, e dovrà confermare la prima ipotesi del medico legale, quella appunto che la vittima sia stata uccisa dal freddo.

L’allarme ai carabinieri dalla casa di riposo “La Marina“ di Igea 8n provincia di Rimini, era stato dato domenica sera, verso le 23, quando si erano accorti che l’anziano ospite non era presente al controllo. Alla prima verifica, verso le 21, c’era, ma poi era letteralmente scomparso. L’avevano cercato per l’intera struttura, ma alla fine si erano resi conto che doveva per forza essere uscito. Era in pigiama e con le ciabatte ai piedi.

I militari avevano subito iniziato le ricerche, in una notte freddissima come quella era vitale trovarlo al più presto. Ma non era stato così, di lui non si era trovata traccia. Le ricerche erano ricominciate all’alba di lunedì, insieme ai familiari disperati che l’avevano che loro cercato ovunque. Erano state battute le spiagge, le strade e ogni anfratto. Ma anche il lunedì era passato senza che l’anziano venisse trovato. Era stato il giorno successivo, verso mezzogiorno, che per puro scrupolo i carabinieri erano andati a guardare nel camping di via Cardano, poco distante dalla stessa casa di riposo. Il cancello era chiuso, ma non a chiave ed erano entrati, senza troppe speranze di trovarlo. Antonio invece era proprio lì. O meglio il suo cadavere. L’avevano rinvenuto nella zona della lavanderia, e subito si erano resi conto che per lui non c’era più nulla da fare. Il freddo l’aveva ucciso.

Adesso arriva la denuncia dei familiari che mette la casa di riposo nel mirino della magistratura. L’anziano era arrivato a “La Marina“ il 5 febbraio scorso e già quella stessa sera era riuscito a oltrepassare il cancello della struttura. L’aveva ritrovato poco dopo, un uomo confuso dalla malattia che credeva magari di essere ancora a casa sua. La magistratura aprirà dunque un’inchiesta, e ricostruirà le ultime ore di vita della vittima.

Gli investigatori dovranno accertare anche se l’anziano ospite, viste le sue condizioni, è stato sorvegliato a dovere. Le telecamere non potranno aiutarli, perché nella struttura non ce ne sono. "Abbiamo fatto di tutto per impedire la tragedia – hanno detto i responsabili de “La Marina“ – Antonio aveva manifestato una situazione comportamentale complessa, ma avevamo messo in atto tutte le misure che avrebbero dovuto impedire l’esito tragico. Non riteniamo di avere minimamente sottovalutato le patologie per le quali la famiglia ci aveva scelto per tutelare la sua incolumità".