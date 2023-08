Anziano picchiato in casa: ha un volto l’aggressore

Un’aggressione rabbiosa e al momento ancora incomprensibile. Toccherà ai carabinieri, che hanno già identificato l’autore, scoprire le misteriose cause che hanno indotto, domenica sera, un giovane sui 35 anni a suonare al campanello di casa di un 71enne di San Lorenzo in Campo e scaricargli in faccia una raffica di pugni, per poi dileguarsi in fretta.

Tutto è successo verso le 20 in una via poco lontana dal centro del paese. Il padrone dell’appartamento sente suonare alla porta e va ad aprire. Nemmeno il tempo di realizzare chi ha davanti e viene investito da una scarica di cazzotti, soprattutto sul volto. Ad assistere alla scena c’è la sua compagna, prima attonita e poi talmente spaventata che inizia ad urlare. Le sue grida vengono percepite chiaramente dai vicini, che allertano immediatamente il 118 e i carabinieri, mentre l’autore della violenza si è già dileguato, correndo a piedi e poi in macchina.

All’arrivo dei soccorritori il 71enne ha il volto tumefatto, in particolare attorno ad un occhio ed è chiaramente in sofferenza, tanto che gli operatori dell’ambulanza decidono di trasportarlo all’ospedale di Urbino, da dove è stato dimesso nella giornata di lunedì. Con una prognosi di 25 giorni, a testimonianza che l’aggressione nei suoi confronti è stata davvero violenta.

Ma cosa ha spinto a tanta ferocia il 35enne, che dalle poche indiscrezioni trapelate sarebbe un uomo di origine albanese residente vicino a Senigallia? E’ questo che dovranno scoprire le indagini condotte dai militari dell’Arma di San Lorenzo in Campo, coadiuvati dai colleghi delle stazioni vicine. Al momento solo una cosa appare chiara: non è stato un tentativo di rapina, visto che il responsabile è fuggito senza sottrarre nulla dalla casa e senza mettere a soqquadro nessuna stanza. Il suo accanimento si è rivolto unicamente verso il 71enne e ciò lascia supporre che dietro ci sia una questione personale. Di quale tipo e se esiste davvero, però, dovranno scoprirlo i carabinieri.

Intanto, sembra che il pensionato non abbia ancora sporto querela nei confronti dell’aggressore, anche se, naturalmente, avrà il tempo di farlo.

Sandro Franceschetti