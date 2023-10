Anziano si sfoga: "Le mie ore al pronto soccorso"

Questa è una piccola storia che parla dell’ordinario ingolfamento dei pronto soccorso di Fano e Urbino, causa sostanziale smantellamento dei piccoli ospedali che prima facevano da filtro, come Fossombrone. Martedì mattina Roberto Roberti, pensionato 78enne di Fossombrone, una diagnosi avuta nel 2017 di scompenso cardiaco, si è sentito poco bene: aveva il respiro affannoso e si sentiva gonfio e spossato. A un certo punto si decide a farsi vedere al pronto soccorso di Fano, accompagnato dalla moglie e da un amico.

"Sono arrivato verso le 8,15 – racconta – e quasi subito mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, infilato un ago nel braccio per l’eventuale somministrazione di liquidi eo medicinali e fatto un prelievo. Una infermiera gentilissima ci dice che mi avrebbero chiamato il prima possibile, così io, mia moglie e il mio amico ci sediamo pazienti e ci mettiamo ad aspettare. Tutti nella stessa stanza, va detto, pazienti e accompagnatori".

Ma l’attesa si prolunga un po’ troppo: "Passano le ore – prosegue Roberti – e verso le 13,30 chiedo all’infermiera quando sarà il mio turno e lei, sempre molto gentile, mi informa che a quel punto prima di me ci sono due codici rossi, che ovviamente hanno la precedenza. Non possiamo fare altro che sederci di nuovo e rassegnarci ad un altro po’ di attesa. Tra l’altro ho fatto presente che io per solito a mezzogiorno ho già preso cinque compresse e che ero a digiuno, ma niente da fare".

L’attesa si conclude quando?

"Verso le 15,30, ma senza combinare nulla, nel senso che a quel punto domando di nuovo all’infermiera di cui sopra quando toccherà a me e lei mi informa che i codici rossi ormai sono diventati tre, sicché dopo sette ore passate ad aspettare invano, abbiamo deciso che non ne valeva la pena e siamo tornati a Fossombrone…".

Adesso come sta?

"Meglio, per fortuna".

