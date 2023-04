Anziano urtato da una macchina Va a terra e batte la testa, è grave

Sono circa le 12 di ieri, un anziano di 82 anni sta pedalando in via Belgioioso dal centro e verso la periferia, ma non si trova sulla pista ciclabile, bensì nella strada carrabile. Un particolare forse determinante che provoca la sua caduta: non è chiaro ancora se a causa del contatto con un’automobile che lo ha affiancato oppure se l’anziano ha fatto tutto da solo. Comunque perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra, anche perché l’uomo stava trasportando della merce con la sua bicicletta e l’equilibrio era per questo instabile. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l’82enne a terra perdere sangue. Sono intervenute sul posto i sanitari di due ambulanze del 118 che gli hanno prestato le prime cure. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nel frattempo via Belgioioso si è riempita di auto e, in attesa dell’arrivo della pattuglia della Polizia locale, alcuni automobilisti hanno provveduto a deviare il traffico in una via laterale. I sanitari hanno operato a lungo in strada, chiedendo nel frattempo l’ausilio dell’eliambulanza la quale è arrivata poco dopo e ha sorvolato la zona tentando di individuare un’area vicina per l’atterraggio, atterrando in via Fratti. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni ad Ancona. L’incidente è accaduto all’incrocio tra via Belgioioso e via Saffi.

d.e.