Apecchiese, altro schianto Ormai uno a settimana

Ieri mattina un motociclista, L.G., sui 50 anni, di Calcinelli, dopo esser caduto mentre era in sella alla sua moto sull’ormai tristemente nota Apecchiese, è stato soccorso e poi trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona e qui ricoverato per un forte trauma cranico. Il centauro poco prima delle ore 11 dopo aver oltrepassato Apecchio stava scendendo verso Piobbico quando, in località Sant’Ubaldo, è finito contro il guardrail (foto) installato sul muro di un ponte della strada. I primi a vederlo hanno subito allertato il 118 e sul posto è arrivata l’ambulanza con i volontari di Apecchio Soccorso e poi l’ambulanza con il medico a bordo. Allertato anche ‘Icaro’ (foto) che poco dopo è atterrato nei pressi. Rilievi della polizia locale e dei carabinieri di Urbino.

"È la terza volta che faccio questa strada e ogni volta trovo un incidente che vede coinvolto un motociclista", diceva un giovane toscano fermo con la propria auto in attesa di ripartire verso il mare. Sull’Apecchiese sono 4 gli incidenti con le moto negli ultimi 4 fine settimana: il primo in località Palirosa, un frontale tra moto e un’auto, il secondo in località Rio Vitoschio con una moto finita su auto parcheggiata, il terzo il 15 di luglio con la morte in località Sassorotto del giovane tifernate Jacopo Baldi, 22 anni e ora quello di ieri. Della messa in sicurezza dell’Apecchiese si parla da trent’anni e tanti sono stati gli appelli e i convegni sul tema, ma gli incidenti purtroppo continuano e ormai i 27 chilometri assomigliano a una via crucis. L’Apecchiese, SR "257", è la strada di collegamento interregionale Umbro-Marchigiana lunga oltre 53 chilometri: si estende da Città di Castello ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico. Strada molto transitata, soprattutto da motociclisti, perché caratterizzata da tantissime curve, 141 in tutto.

Amedeo Pisciolini