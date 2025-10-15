Apecchiese e allarme sicurezza. Sopralluogo di prefetto e autorità

L’Apecchiese è stata oggetto l’altro ieri in loc. Fraccano di un sopralluogo di alcune autorità umbre: dal prefetto di Perugia, Francesco Zito, al viceprefetto aggiunto, Francesca Saladino, dal presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, del sindaco di Città di Castello Luca Secondi, dell’assessore alla viabilità e Polizia Locale, Rodolfo Braccalenti e dei tecnici dei due enti, unitamente alla polizia stradale, locale e provinciale. "Ci siamo incontrati – ha dichiarato il Prefetto di Perugia - per vedere quali sono le soluzioni da attivare in tempi rapidi, soluzioni che siano efficaci perché il problema del traffico e della sicurezza soprattutto nei fine settimana su questo tratto di strada è un problema che esiste da troppo tempo e necessita di interventi. La sicurezza deve essere garantita abbassando i limiti di velocità e consentendo a chi abita in questa frazione di poter vivere in tranquillità. Ringraziamo l’onorevole Catia Polidori che si è fatta parte diligente anche nel sollecitare l’intervento di tutte le amministrazioni coinvolte. Credo che in tempi brevi, io sono ottimista per natura, potremmo arrivare a soluzioni condivise e soprattutto efficaci". "Un sentito ringraziamento al Prefetto di Perugia – ha sottolineato il presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti - che su questo tema ha giustamente insistito molto. Dopo un primo incontro la scorsa settimana ha chiesto di poter effettuare un sopralluogo e oggi ben volentieri con le nostre strutture abbiamo raggiunto la frazione di Fraccano e ci siamo confrontati in loco sulle possibilità che la norma ci consente perché poi ovviamente dobbiamo mettere in atto interventi consentiti sotto il profilo normativo".

Relativamente all’Apecchiese ieri è intervenuto anche il consigliere regionale Giacomo Rossi: "Ho inviato una Pec al Prefetto di Pesaro-Urbino e quello di Perugia dove propongo la convocazione prima possibile, di un tavolo istituzionale dove poter discutere della situazione sicurezza sull’Apecchiese perché servono misure urgenti e durature. Come ho sempre detto, i motociclisti sono i benvenuti mentre gli esaltati no, vadano a correre a Misano".

