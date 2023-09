’Apecchiese’ sorvegliata speciale dalle polizie locali

L’Apecchiese ai raggi x da parte delle forze dell’ordine per contrastare gli incidenti con le moto. Sono stati controllati oltre 250 veicoli accertando 5 violazioni per superamento dei limiti di velocità, 2 per superamento linea continua, 1 per sorpasso e 2 per utilizzo improprio luci anabbaglianti. E’ il bilancio dell’attività estiva dei controlli di polizia stradale coordinati dalle Prefetture di Perugia e di Pesaro e dalle rispettive questure umbro-marchigiane, sulla strada "Apecchiese insieme ad altre forze di polizia.

Sono state 20 le postazioni di controllo, in particolare nel week end e con utilizzo di strumentazione di controllo elettronico della velocità. Il tutto in un’ottica di prevenzione di ridurre drasticamente gli incidenti stradali sull’Apecchiese. La presenza continua anche degli agenti della polizia locale è stata significativa in tal senso.

Lo scorso mese i controlli stradali, erano stati disposti dalle prefetture di Pesaro e Perugia mobilitando sul terreno le polizie locali di Città di Castello, Apecchio, Piobbico e Acqualagna.

am.pi.