Apecchiese, una ’via crucis’. Quasi ogni curva porta un lutto. E la gente ha paura a percorrerla

Ogni curva porta la sua croce, qualcuna arrugginita dal tempo, qualcuno forgiata da poco, l’Apecchiese più che una strada è una via crucis. L’ultimo incidente mortale, l’ennesimo purtroppo è di sabato scorso: il centauro Alfredo Venturi, residente a Capolona (Arezzo) ha perso la vita a 40 anni, schiantandosi contro un’auto. Il Venturi era un operaio orafo appassionato come tanti di moto e padre di un ragazzino che frequenta le medie. Ieri all’obitorio dell’ospedale di Urbino c’è stato il riconoscimento della salma da parte dei familiari.

Era il 31 dicembre del lontano 2006 quando il ’Carlino’ con una pagina intera denunciò i tanti, troppi incidenti avvenuti lungo questa arteria e che spesso ha visto coinvolti dei motociclistici. L’Apecchiese, SR "257", strada di collegamento interregionale Umbro-Marchigiana di oltre 53 chilometri di lunghezza: si estende da Città di Castello ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico. Una strada molto transitata, soprattutto da motociclisti e appassionati delle due ruote, perché caratterizzata da una gran quantità di curve, quasi da record in rapporto ai chilometri totali. Sono infatti 141 le curve rilevate e rese note dai tecnici della Provincia di Perugia, alle quali si aggiungono 12 rettifili, alcuni dei quali in semicurva. Gli incidenti stradali, spesso mortali, sull’Apecchiese da anni sono oggetti di cronaca e sulla problematica si sono succeduti convegni, prese di posizione e fiumi di parole, purtroppo però nulla o poco è cambiato e si continua a morire.

"La cronaca ha oscurato – come dissero all’unisono i sindaci di Apecchio (Nicolucci) e Bacchetta (Città di Castello) in un incontro del 6 maggio 2015 – la vera natura dell’Apecchiese, che non è una pista o un circuito per gare ufficiose ma un vero e proprio itinerario turistico tra Umbria e Marche di grandissimo pregio paesaggistico ed ambientale".

Nel luogo dell’incidente di sabato pomeriggio erano evidenti sull’asfalto i segni di un altro di qualche giorno prima, poco distante l’ennesima croce, quella che ricorda Jacopo Baldi, 23 anni di Città di Castello che perse la vita il 15 luglio di due anni fa in località Sassorotto dopo essere finito con la moto contro un muro di cemento mentre andava a trovare la fidanzata al mare a Fano. Tante lacrime, troppe e tante richieste di provvedimenti. Gli incidenti con le moto avvengono quasi sempre nel fine settimana, specialmente quando c’è bel tempo e non è transitata dai camion ma nei weekend anche tante famiglie con la propria auto raggiungono Città di Castello e come dicono in tanti: "C’è paura di incappare in qualche incidente, preferisco rimanere in casa".

"Sono anni che mi batto affinché venga preso in considerazione il problema della sicurezza nell’Apecchiese – dice Lucio Martinelli, che abita a pochi metri dalla strada – personalmente evito di spostarmi verso Città di Castello se non per seri problemi vista la pericolosità. Nel tratto davanti a casa mia ci sono tre incroci a raso su duecento metri, nonostante il limite dei 50 orari alcuni centauri passano a 150 e oltre". Nell’Apecchiese che da Bocca Serriola scende verso la città tifernate è facile incontrare fotografi pronti a immortalare la ‘pendenza’ delle moto in curva. Diciannove anni fa il Carlino poneva un interrogativo: "Apecchiese pericolosa, cosa fare?" Con il titolo "Quelle 180 curve sulle quali finiscono troppi giovani destini". L’interrogativo rimane.