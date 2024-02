Apecchio bandiera arancione: "Premiate qualità e bellezza"

Soddisfazione ad Apecchio per riconoscimento della ‘Bandiera Arancione’, sinonimo di eccellenza culturale, ricettiva e naturale. La cerimonia si è svolta a Milano durante la giornata inaugurale della Borsa del turismo. Solo quattro le nuove assegnazioni: Apecchio, Roseto Valforte in Puglia, Sinalunga e Bagnone in Toscana. Presenti all’evento il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè e oltre 200 sindaci e rappresentanti comunali da tutta Italia. Ad assegnare la Bandiera Arancione il Touring Club Italiano. "Il nostro territorio merita questo risultato- commenta il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci, presente al momento celebrativo - La ricchezza dell’ambiente, il patrimonio culturale e architettonico, le iniziative associative e l’intraprendenza degli operatori economici, i tanti interventi, materiali e immateriali, di valorizzazione realizzati dall’amministrazione comunale ci hanno consentito, infine, di ottenere un marchio di qualità certamente ambito. La selezione del Touring Club Italiano è notoriamente rigorosa e alla notizia dell’assegnazione ho reagito con un moto di vera gioia anche pensando all’impegno e ai sacrifici di questi anni. Non ho potuto subito condividere la soddisfazione con i cittadini perché mi è stata chiesta riservatezza fino al giorno della consegna ufficiale dalle mani del Ministro del Turismo Santanché. Un obiettivo che si combina, tra l’altro, con la recente aggiudicazione del bando nazionale rivolto ai piccoli Comuni a vocazione turistica, con Apecchio capofila del progetto insieme al Comune di Piobbico che ha ottenuto dallo stesso ministero un finanziamento di 1.500.000 euro complessivi, tra i pochissimi Comuni in tutta Italia".

"Vorrei innanzitutto ringraziare- aggiunge il primo cittadino- coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere un traguardo così prestigioso: dal gruppo di lavoro che, con grande attenzione, ha predisposto il fascicolo di candidatura fino all’efficiente rete di attività imprenditoriali del settore, ai colleghi dell’Amministrazione comunale, ai dipendenti e collaboratori, al mondo associativo e infine agli amministratori di alcuni Comuni vicini, già certificati, per il loro incoraggiamento; e nel contempo rilanciare il nostro impegno perché è indubbio che la ricerca della qualità costituirà il modello da seguire". La grande famiglia "arancione" marchigiana con Apecchio arriva a quota 28, terza a livello nazionale. Sette i comuni della provincia di Pesaro Urbino premiati: Frontino, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Cantiano, Frontone e ora Apecchio.

Amedeo Pisciolini