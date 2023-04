Apecchio è in lutto per la morte del concittadino Amedeo Volpi

Dopo una grave malattia è morto al nosocomio di Fossombrone Amedeo Volpi, apecchiese di 68 anni. In pensione dal luglio 2018 era molto conosciuto, stimato e benvoluto in paese e non solo. Volpi era stato Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (Dsga) dell’Istituto Statale Comprensivo “Lapi“ Apecchio-Piobbico- Serravalle di Carda prima e del “Volponi“ di Urbino poi, ricevendo al momento del concedo lavorativo dal Consiglio d’Istituto una targa a riconoscimento dei servizi resi per il loro impegno e dedizione all’Istituto scolastico. Molto attivo in ambito associativo ha partecipato a diverse rappresentazioni teatrali della Filodrammatica del paese e da 56 anni era parte attiva nella Banda Musicale Cittadina e per l’ottima conoscenza della musica e per la tecnica armonica e strumentale che arricchivano la sua proverbiale esperienza, era considerato anche lo storico dalla banda. Dal 2004 al 2011 aveva militato anche nella Fanfara dei Bersaglieri di Acqualagna ed era stato anche consigliere comunale di Apecchio. "Ci lascia un concittadino ed amico certamente ricco di umanità, creativo ed originale – dice il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci – testimone dei valori più autentici della nostra tradizione. Alla figlia Valentina, ai familiari e parenti, alle associazioni di cui Amedeo faceva parte, ai sui tanti amici e conoscenti porgiamo le nostre più sentite espressioni di affetti e di cordoglio". Volpi, vedovo dal 2021, lascia la figlia, il genero, la sorella e tantissimi amici. Il funerale si svolgerà oggi alle ore 15,30 nel santuario del SS Crocifisso di Apecchio.

Amedeo Pisciolini