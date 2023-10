Apecchio fa il pieno di tartufi e visitatori

E’ un sindaco soddisfatto Vittorio Nicolucci di Apecchio il giorno dopo la 41esima Mostra Mercato del Tartufo. "È stata un’edizione formidabile - sottolinea il primo cittadino - mai vista tanta gente ad Apecchio. Ed è stato un piacere ricevere i complimenti dei visitatori per la nostra accoglienza e per la qualità della manifestazione. Merito di quanti hanno dato il meglio di loro stessi, tra cantinieri, associazioni, produttori, sponsor, amministrazione e dipendenti comunali, collaboratori e partecipanti a vario titolo, per il successo di un evento che ha raggiunto ormai un livello altissimo in termini di notorietà e gradimento. Grande entusiasmo, poi, per il concerto di una straordinaria Orietta Berti. Nell’insieme una bellissima atmosfera ed una significativa iniezione di fiducia sulle tante potenzialità che certamente possiede il nostro territorio".

La giornata di domenica è iniziata con la premiazione in Comune di alcuni ex campioni del mondo sportivo (tra cui Loris Stecca e Vicenzo Maenza) che fanno parte dell’associazione Nazionale Italiana Calcio Olimpionici e Campioni della Sport. A seguire sul palco del centro storico con la conduzione di Tinto l’on. Mirco Carloni ai birrifici Amarcord (rappresentato da Elena Bagli) e Giuseppe Collesi dell’omonima azienda, il premio "Apecchio città della birra Franco Re". "Due imprenditori esempi virtuosi di impresa- ha detto Carloni- che tra l’altro fanno ricerca e innovazione dando occupazione e lavoro". "Dedico questo premio- ha sottolineato il Collesi- a tutti i ragazzi che lavorano con impegno e dedizione nell’azienda". Presente anche il Consigliere Andrea Biancani che riferendosi alla Mostra ha dichiarato:"Una bella occasione per promuovere il nostro territorio ricco di eccellenze enograstronomiche, culturali e paesaggistiche".

Nelle 13 osterie del centro storico ci sono voluti anche dei doppi turni per soddisfare le richieste dei migliaia di turisti (si calcola oltre 10.000 presenze nelle tre giornate) arrivati da ogni parte, anche dalla Toscana, Romagna e Umbria. Diverse le mostre fotografiche e d’arte dislocate nelle vie del paese. Anche dal punto di vista logistico, con ampi parcheggi, tutto ha funzionato al meglio. Applauditissima la cantante Orietta Berti che ha sfornato tutto il suo repertorio canoro, concludendo il concerto con la popolare ‘Fin che la barca va, lasciala andare!". I fuochi d’artifici hanno dato appuntamento all’edizione 2024.

Amedeo Pisciolini