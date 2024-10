Apecchio, il tartufo parte da 1.500 euro

Con il taglio del nastro nel centro storico, cuore pulsante del paese, è stata inaugurata ieri ad Apecchio la 42ª Mostra Mercato del Tartufo. Ad aprire la serie di interventi il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci. "Un sentito ringraziamento – ha sottolineato il primo cittadino – a quanti, numerosi hanno voluto essere presenti oggi, ai rappresentanti delle istituzioni, sia civili che militari, alla Banda cittadina e ai cittadini e associazioni che hanno lavorato tantissimo per questo evento".

Ha poi preso la parola l’assessore comunale Giulia Pazzaglia. "La Mostra quest’anno si tinge di arancione – ha spiegato la Pazzaglia riferendosi alla Bandiera Arancione assegnata recentemente dal Touring Club al comune di Apecchio – un riconoscimento che è merito e vanto di chi ha lavorato nel tempo per il nostro paese". Chiamata sul palco dal sindaco Nicolucci, il prefetto Emanuela Saveria Greco ha ringraziato per invito che le ha dato l’opportunità di conoscere meglio il paese e la sua gente. Ha portato poi il suo saluto il neo eletto alla presidenza dell’Unione Montana del Catria e Nerone Alessandro Piccini. Di seguito sono intervenuti anche i consiglieri regionali Giacomo Rossi: "Grazie ai tanti apecchiesi che si sono prodigati per la riuscita di questa manifestazione" e Renato Claudio Minardi "eventi di questo genere contribuiscono alla crescita di questi bellissimi borghi".

Ha preso poi la parola l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. "Bisogna riportare nei tavoli della politica nazionale il grande dibattito sull’Italia centrale – ha detto l’assessore – un dibattito troppe volte schiacciato verso le grandi strutture e i temi del nord. Esiste una grande cinghia di trasmissione e che è l’Italia centrale e la sua spina dorsale è il nostro appennino di cui fanno parte i nostri paesi. Questo palco che stiamo calcando e che ha la bandiera Arancione è la dimostrazione della qualità di questi posti. Con il nostro tartufo si può contribuire a costruire una grande strada, utile alla crescita economica dei nostri territori".

Ha portato il suo saluto anche l’onorevole Walter Verini di Città di Castello definendo Apecchio come "una porta aperta e non un luogo di confine. Un borgo straordinario". Presenti anche il Questore, rappresentanti delle istituzioni e dello Stato sia militari (come Antonio Di Leonardo, comandante del 28° Reggimento “Pavia“) che civili, oltre a diversi sindaci del territorio. Oggi giornata clou: alle ore 11 ci sarà l’aperura degli stand e osterie del centro storico, alle ore 11,30 la premiazione “Apecchio Città della Birra“ a cui seguiranno vari spettacoli e intrattenimenti, alle ore 17,30 sul palco centrale concerto dei Matia Bazar. Riguardo il tartufo che è di qualità i prezzi negli stand oscillavano, a seconda le pezzature, dai 1.500 alle 2.500 euro al chilo. Molto fotografato un pezzo assai raro di questi tempi di 300 grammi.

Amedeo Pisciolini