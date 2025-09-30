Apecchio omaggia il tartufo e i prodotti delle sue montagne

Da domani fino al 15 gennaio 2026 è aperta nella Marche la ricerca e raccolta del tartufo bianco pregiato. Le piogge dei mesi di maggio, giugno e gli acquazzoni di agosto potrebbero aver favorito lo sviluppo e la crescita di questo prelibato fungo ipogeo. Ad aprire la parata delle Fiere e Mostre del Tartufo sarà anche quest’anno il paese di Apecchio. Nello specifico la cittadina che fu dei conti Ubaldini presenterà nel prossimo weekend (dal 3 al 6 ottobre) la 43^ edizione della "Mostra Mercato del Tartufo - Tartufo & Birra – Andar per Osterie". "Si ripropone – spiega il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci - l’appuntamento più atteso nel nostro territorio che sta già animando i tanti cittadini coinvolti negli allestimenti, nelle proposte e novità. Partendo dagli elementi d’eccellenza - Tartufo & Birra - credo che l’edizione di quest’anno potrà accentuare ulteriormente l’attenzione che viene rivolta ai nostri luoghi, alla qualità del clima e dell’ambiente, alle sue bellezze, alle risorse storico - culturali di grande pregio. Un’attenzione crescente, in linea con le tendenze turistiche che dimostrano forte interesse per le zone caratteristiche dell’entroterra, per l’offerta di esperienze originali e personalizzate, come testimoniano il numero di presenze, la curiosità dei visitatori, la visibilità sui canali di comunicazione. E questa manifestazione, che ha ormai raggiunto un’importante dimensione in termini di successo e notorietà, rappresenta in questo senso un efficacissimo veicolo di promozione. Ci attende anche quest’anno un week end ricco di sorprese ed attrazioni nel quale turisti e visitatori saranno accolti, come sempre, dalla proverbiale cortesia ed ospitalità, tipica degli apecchiesi. Ringrazio, quindi, tutti coloro che sono impegnati nei preparativi, augurando di potersi esprimere al meglio in termini di entusiasmo e creatività per realizzare quell’insieme armonioso che rende l’atmosfera dell’evento unica". Tanti, come di consueto gli eventi in programma. Già è trapelato anche il nome di ‘Re Tartufo 2025’. Quest’anno sul palco del centro storico sarà incoronata una regina: la cantante Iva Zanicchi.

Amedeo Pisciolini