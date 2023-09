Apecchio prepara la festa, è la prima ad aprire la stagione del tartufo

Anche quest’anno sarà Apecchio ad aprire la parata delle Fiere e Mostre del Tartufo. Nello specifico la cittadina che fu dei conti Ubaldini presenterà nell’weekend che va da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre la 41ª Mostra Mercato del Tartufo. Non mancherà per l’occasione l’apertura delle tradizionali cantine del centro storico. Già è trapelato anche il nome di Re Tartufo 2023 che per l’occasione sarà una regina, infatti sul palco di via Garibaldi sarà incoronata la famosa cantante Orietta Berti che non mancherà di deliziare il pubblico con le sue canzoni. Intanto in questi giorni nel borgo medievale di Apecchio c’è fermento: giovani e anziani, donne e ragazze stanno lavorando di buona lena per accoglier al meglio il visitatore e offrirgli tutte le peculiarità di un paese ricco di cultura e di storia. Ben 12 le cantine dislocate nelle vie del paese, prevalentemente nel centro storico, caratteristica questa che da sola vale una visita. Tanti i prodotti tipici locali a deliziare i palati dei buongustai: dalle classiche ‘Tagliatelle al tartufo’ alla polenta e alla ‘Coradella d’agnello’, ‘Carne alla brace’ ma anche molto altro; tra i dolci il ‘Bostrengo’ e i ‘Bastoncelli’. In questo trionfo del buon gusto il visitatore avrà la possibilità di proporre l’esclusivo e originale gioco degli abbinamenti fra le pregiate birre locali e i piatti a base di tartufo tutto l’anno, qui ad Apecchio infatti si possono creare accostamenti di alto livello gastronomico fra gli aromi di eccellenza dei luppoli e degli orzi locali e i profumi del prezioso tubero bianco. "Ogni anno – sottolinea il Sindaco Vittorio Alberto Nicolucci – si torna a respirare questo coinvolgente clima di entusiasmo e partecipazione nel realizzare un evento che pone sempre più in evidenza il nostro territorio, le sue risorse e bellezze, la fantasia dei cittadini. Buon lavoro, quindi, alle tante persone che già si stanno prodigando per la miglior riuscita della Mostra e benvenuti a tutti i visitatori che avranno nuovamente il piacere di immergersi in questa magica atmosfera. Vi aspettiamo ad Apecchio". Per l’occasione oltre ai tanti eventi che l’amministrazione comunale e le associazioni stanno mettendo in cantiere sarà possibile visitare a Palazzo Ubaldini la mostra d’arte "Albrecht Du¨rer. Incisioni e fortuna nel Ducato d’Urbino" che rimarrà aperta fino al 22 ottobre 2023. Ritornando al tartufo tutta la filiera, dal ‘cavatore’ al commerciante sperano in una buona raccolta, le piogge dei mesi di maggio, giugno e gli acquazzoni di luglio-agosto potrebbero aver favorito lo sviluppo e la crescita di questo prelibato fungo ipogeo.

Amedeo Pisciolini