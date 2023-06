Apecchio ringrazia il maresciallo Berellini

Nell’ultimo consiglio comunale il sindaco di Apecchio e i consiglieri hanno rivolto il proprio saluto e ringraziamento al Maresciallo dei Carabinieri Filippo Berellini per la collaborazione prestata nella funzione di Comandante della Stazione Carabinieri Apecchio, confermando l’apprezzamento per le qualità dimostrate nello svolgimento dell’incarico. Insediatosi il 7 settembre 2020 e dopo circa due anni e mezzo di servizio, il Maresciallo Berellini ha lasciato Apecchio per essere trasferito alla Stazione di Marzocca di Senigallia. Nel ricambiare al Consiglio il saluto e ringraziamento, Berellini ha a sua volta ribadito il rapporto di vicinanza stabilito in questi anni con i cittadini e con il territorio.

"Rinnoviamo a lui ed ai familiari i migliori auguri per il loro futuro – dice il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci – ed accogliamo nel contempo il nuovo Comandante Maresciallo Riccardo Rinaldi, assegnato alla Stazione di Apecchio dal 29 maggio scorso, augurandogli buon lavoro".

am. pi.