Pesaro
CronacaApecchio svela la mostra mercato del tartufo
5 ott 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Apecchio svela la mostra mercato del tartufo

Con il taglio del nastro nel centro storico è stata inaugurata ieri ad Apecchio la 43^Mostra Mercato del Tartufo. Ad aprire la serie di intervent il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci: "Siamo un territorio di confine - ha detto il primo cittadino - che però in questi giorni diventa vetrina di tante eccellenze e questo deve far riflettere sul ruolo dei piccoli comuni e delle aree interne. Qui è viva l’attenzione alla qualità della vita, la cura dell’ambiente e delle bellezze della natura: Apecchio è un grande territorio, molto vasto, che va difeso e tutelato. Come tanti altri piccoli comuni di confine non vogliamo essere zone marginali ma aree di accesso alle Marche. Un sentito ringraziamento a quanti, numerosi hanno voluto essere presenti oggi". Luca Mirandola, consigliere comunale con delega alle manifestazioni ha ringraziato tutti gli apecchiesi che, sono le sue parole: "ci mettono anima e cuore nell’organizzazione dell’evento. In questa edizione proponiamo iniziative per integrare i territori e per promuoverli insieme". Dal palco ha salutato le autorità e gli ospiti oltre che ringraziare gli organizzatori, l’assessore comunale Giulia Pazzaglia. È intervenuto anche il consigliere Giacomo Rossi che ha posto l’accento sull’importanza del tartufo. Un breve saluto è stato portato anche dal neo consigliere regionale Massimo Seri e dal prefetto Emanuela Saveria Greco. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni e dello Stato sia militari che civili, oltre a diversi sindaci e amministratori del territorio. Oggi giornata clou: alle ore 11 ci sarà l’aperura degli stand e osterie del centro storico. Alle ore 11,30 la premiazione "Apecchio Città della Birra-Franco Re" a cui seguiranno vari spettacoli e intrattenimenti, alle ore 17,30 sul palco centrale tanta musica con Iva Zanicchi. Riguardo il tartufo che è di qualità i prezzi negli stand oscillavano, a seconda le pezzature, dai 2000 alle 2500 euro al chilo, secondo le pezzature.

Amedeo Pisciolini

