Apecchio, tempo di festa e tartufi

Questa mattina alle ore 11 nel centro storico di Apecchio si terrà l’inaugurazione ufficiale della 41^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo- Festival dell’Alogastronomia. Al taglio del nastro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e la Banda Cittadina. Sarà presente per l’occasione Elisa Di Francisca, un’ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, già campionessa olimpica ai Giochi della XXX olimpiade di Londra 2012. La Di Francisa nel 2016 ha vinto nella prova individuale del Fioretto la medaglia d’Argento ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016, è stata anche per sette volte campionessa mondiale e tredici volte campionessa europea tra individuale e prova a squadre. È considerata come una delle più forti schermitrici italiane di sempre. Attualmente è la Testimonial delle Alte Marche. Il programma della Mostra del Tartufo prevede poi alle ore 12 ‘Un giro intorno al mondo, da Moricone al Sudamerica’ con Fabio Battistelli al clarinetto e Stefano Falleri alla chitarra. Nel pomeriggio ci sarà Gianni Ippoliti, conduttore televisivo e attore italiano, a seguire Raffy Jazz Quartet e ‘Assaggi di Alograstonomia’ con degustazioni di birre locali abbinate ai prodotti del territorio. Nell’ex Consorzio Agrario (l’inaugurazione alle ore 18) saranno allestite delle mostre fotografiche. Non mancherà l’animazione e la musica dal vivo per le vie del centro storico, saranno infatti 15 i punti di attrazione musicale con le antiche osterie a dare il meglio di se nel presentare tanti prodotti gastronomici del posto. Riguardo al re della festa: il Tartufo Bianco, sarà possibile acquistarlo negli stand e sembra ad un prezzo più abbordabile degli anni scorsi. Domani domenica giornata clou, con il concerto di Orietta Berti (ore 17,30). Amedeo Pisciolini