Aperitivo Vegetariano al 'Islamorada-dog beach' di Ponte Sasso per sostenere l'associazione 'I Randagi nel Cuore' "L'associazione animalista 'I Randagi nel Cuore' organizza un aperitivo vegetariano alla 'Islamorada-dog beach' di Ponte Sasso, per raccogliere fondi a sostegno dei 130 gatti ospitati in diverse colonie feline. Info e prenotazioni: 333.5229596 e 333.2528745."