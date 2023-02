Ieri nella sala consiliare è stata inaugurata la mostra fotografica "Un tamburo nella giungla", proposta dal consigliere Pasquale Soru e promossa dall’amministrazione comunale. "Tre giorni dedicati alla scoperta di culture internazionali, un’ottima occasione per conoscere realtà differenti, magistralmente illustrate da una ricca galleria fotografica – sottolinea Soru - La mostra si concluderà domenica 5 febbraio alle ore 17 con una conferenza che vedrà ospiti l’autore Filippo Castaldini e Alberto Palladino vicepresidente di Solidarité Identités Onlus, organizzazione che opera da anni in missioni solidali a fianco del popolo Karen in Birmania, come pure in Palestina, Syria, Libano, Kenya, Sudafrica, Crimea e Kosovo". ""Un tamburo nella giungla" –aggiunge il consigliere - ci invita ad immergerci in un mondo puro, nel quale la realtà spesso brutale è raccontata con delicatezza attraverso la profondità dei volti e degli sguardi - proponendo una riflessione su un popolo in guerra che difende la propria terra opponendosi ad un governo dittatoriale. Rinnoviamo l’invito a visitare questa intensa mostra fotografica e ad assistere alla conferenza del 5 febbraio alle 17 nella sala consiliare di Piandimeleto". am.pi.