Aperte a studenti e note le porte dei musei civici del palazzo Malatestiano

I musei civici del Palazzo Malatestiano si aprono agli studenti e alla musica. Presentate ieri mattina le iniziative organizzate dall’assessorato alla Cultura, insieme al liceo Nolfi-Apolloni e al Fano Jazz Club, in occasione della Notte dei Musei (domani 13 maggio), quest’anno dedicata alla sostenibilità e al benessere. L’iniziativa anticipa quella che sarà la funzionalità futura del museo secondo il nuovo progetto di ampliamento verso Palazzo De Cuppis, che sarà presentato a giugno. "Quella che vogliamo proporre alla città – ha fatto presente l’assessore alla Cultura Cora Fattori – è una idea moderna di museo che preveda anche laboratori e aule didattiche. Il nuovo progetto sarà condiviso con la città per accogliere suggerimenti e proposte". Il futuro museo, la cui realizzazione sarà lasciata in eredità alla prossima amministrazione, non solo permetterà di avere spazi per accogliere attività collaterali a quelle museali, ma consentirà di ospitare mostre e garantire l’esposizione di opere ora custodite in deposito o inviate al restauro. Attualmente sono 10 i dipinti del ‘600 in fase di restauro che, comunque, saranno oggetto di una mostra nel 2024. Tornando alla Notte dei Musei di domani sera, gli spazi di Palazzo Malatestiano accoglieranno dalle 21 alle 24 una trentina di studenti del secondo e terzo anno dell’indirizzo di scenografia del liceo Nolfi. "Per i giovani – ha commentato il preside del liceo Nolfi-Apolloni – è una grande opportunità". "Tra gli studenti c’è una vera e propria gara a partecipare all’iniziativa – ha commentato il professor Paolo Tosti del liceo Apolloni – che va avanti dal 2015". Gli studenti riproporranno al museo, davanti al pubblico, le tecniche acquisite a scuola per il disegno. "In contemporanea – ha spiegato Ippolito Lamedica -- si esibirà il gruppo istituzionale dell’associazione Fano Jazz Club ‘The Real Grovers’. La nostra performance musicale accompagnerà per tutta la serata la performance artistica degli studenti". I cittadini e le famiglie sono invitate a partecipare. Ovviamente l’ingresso è gratuito. L’assessore Fattori ricorda anche l’apertura straordinaria, da ieri fino a domenica, della saletta Nolfi da cui ci si potrà affacciare, senza entrarci, alla chiesa di Santa Maria in Valle dove sono in corso le indagini dell’università Politecnica delle Marche per risolvere il problema dell’umidità.

Anna Marchetti