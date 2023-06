Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici

L’amministrazione comunale di Mondavio ha aperto le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 20232024. Che riguardano la refezione per le primarie del capoluogo e di San Michele al Fiume e per le scuole dell’infanzia di Mondavio, San Michele e San Filippo sul Cesano; e il servizio di trasporto verso le due primarie, le tre scuole dell’infanzia, e la secondaria consorziata di primo grado ‘Gio’ Pomodoro’ di via Montepalazzino ad Orciano di Terre Roveresche. Le iscrizioni vanno fatte on-line utilizzando il link presente sul sito web istituzionale del Comune.