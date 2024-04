Aperte le iscrizioni per i servizi scolastici

COLLI AL METAURO

Il Comune di Colli

al Metauro ha aperto i termini per le domande dei servizi scolastici 2024-2025 di trasporto e refezione. Per entrambi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 giugno e occorrerà farlo attraverso il portale SiMael accessibile dal sito web dell’Ente. Sempre mediante SiMael sarà possibile richiedere le agevolazioni tariffarie in base all’Isee, effettuare i pagamenti (annuale per il trasporto e mensile per la mensa), consultare l’estratto conto relativo al servizio ed inviare e ricevere comunicazioni. Per info va chiamato il numero 0721 892931.