Aperto bando per servizio civile Si cercano 8 giovani per 4 progetti

Opportunità per 8 giovani nel Comune di Pesaro. Ieri si è aperto il bando per il servizio civile 2023 per i giovani dai 18 ai 28 anni. Ragazze e ragazzi hanno tempo fino alle ore 14 di venerdì 10 febbraio per candidarsi come volontari ai 4 progetti che si svolgeranno nelle sedi del Municipio. "Dopo l’ottima riuscita della prima edizione - spiegano Murgia e Perugini - riapriamo le porte al Servizio Civile Universale per quest’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di formazione di cittadini sempre più consapevoli".

I requisiti e domanda.

Possono partecipare al bando di Servizio Civile Universale i giovani tra i 18 e 28 anni. La domanda deve essere inviata on line (tramite SPID) entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023, cliccando nella pagina dedicata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono quattro i progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 che riguarderanno i settori educazione, ambiente e cultura del Comune. Nel dettaglio: "Volontari per uno spazio educativo diffuso, inclusivo e innovativo" (settore Educazione, 3 posti); "La tutela del territorio e dell’ambiente nei comuni di Lazio, Marche e Umbria" (settore Ambiente, 1 posto); "Ambiente in movimento: mobilità sostenibile e rigenerazione urbana" (settore Ambiente, 1 posti); "Ripartire dalla cultura: volontari per la valorizzazione del patrimonio" (settore Cultura, 3 posto). I progetti hanno una durata variabile, compresa tra gli 8 e i 12 mesi. Gli operatori dovranno svolgere servizio 5 o 6 giorni a settimana (media di 25 ore). Ai volontari sarà riconosciuto un contributo mensile di 444,30 euro