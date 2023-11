Aperto il centro pastorale dopo sette anni di chiusura

"Un luogo aperto e accogliente, predisposto all’ascolto". Con queste parole, don Marco Cardoni, sacerdote delle parrocchie di San Giovanni Battista e San Nicolò ha introdotto l’inaugurazione del nuovo centro pastorale parrocchiale di Cantiano, ospitato in alcuni locali di via IV Novembre, a pochi passi dalla chiesa Collegiata di San Giovanni Battista, ancora alluvionata. Uno spazio completamente rinnovato dopo sette anni di chiusura, pronto a diventare un punto di riferimento per l’aggregazione giovanile e associativa. "Sono davvero felice - ha proseguito don Marco - perché finalmente abbiamo raggiunto un traguardo, ritrovando questo luogo di incontro dopo anni di importanti lavori di ristrutturazione sostenuti dalla Diocesi di Gubbio". Presente all’inaugurazione anche monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo della Chiesa eugubina e della diocesi tifernate, che insieme ai parrocchiani e ai cantianesi intervenuti per l’occasione".

am.pi.