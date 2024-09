Aperture serali e ingressi nel fine settimana. La Biblioteca di San Girolamo amplia gli orari

Era una notizia attesa da tempo e ora è confermata: per studenti, lavoratori, urbinati e anche turisti la biblioteca universitaria di San Girolamo diventerà fruibile e visitabile fino alle 22, tre ore in più al giorno, e anche di sabato, fino alle 13.30. Da martedì 1 ottobre cambieranno gli orari e per l’occasione sarà organizzata una cerimonia alle 19. Dunque i servizi si estenderanno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. "L’apertura serale della biblioteca San Girolamo - commenta il rettore di UniUrb, Giorgio Calcagnini - rappresenta un’importante novità per tutta la città. Questo luogo di prestigio, che il nostro Ateneo ha recentemente restaurato, potrà continuare ad accogliere studenti, studentesse, cittadini e cittadine garantendo fasce orarie più comode per chi segue le lezioni o lavora durante il giorno".

"L’estensione della fascia oraria - aggiunge Marcella Peruzzi, responsabile del settore Biblioteche di Ateneo - asseconda le esigenze dei nostri iscritti e delle nostre iscritte ed è un ulteriore servizio a beneficio della città. Chiunque può accedere a San Girolamo e può prenotare la propria postazione studio sul sito sba.uniurb.it. Agli studenti e alle studentesse è sufficiente inserire le credenziali di Ateneo, ai cittadini e alle cittadine è invece richiesto lo Spid. Dall’1 ottobre garantiremo l’apertura fino alle 22, un importante traguardo che ci siamo prefissati da tempo".

La biblioteca, che nasce nell’ex convento di San Girolamo, edificio religioso dei Padri Gerolamini la cui presenza a Urbino risale al XIV secolo, offre diversi servizi: consulenze per la ricerca bibliografica, visite guidate su prenotazione, 94 postazioni di lettura cablate, 2 sale attrezzate per lo studio di gruppo, anche in streaming, una sala dedicata alla lettura con strumentazione compensativa per non vedenti, ipovedenti, Dsa, postazioni e terminali per la ricerca di libri e risorse elettroniche nel catalogo delle Biblioteche di Ateneo, 2 postazioni di autoprestito, pc portatili, tablet e servizi avanzati per studenti e studentesse, come ad esempio corsi per l’utilizzo delle risorse bibliografiche elettroniche e cartacee acquistate dall’Ateneo. È possibile prenotare il posto in sala su: www.uniurb.it/inaugurazione-sangirolamo.

fra. pier.