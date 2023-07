Api sentinelle dell’ambiente Le centraline sono le arnie

A Pesaro è stato siglato il protocollo d’intesa che darà vita al progetto: "Diamo valore al territorio: rete di biomonitoraggio ambientale mediante le api". Un’ iniziativa che vede coinvolti il Comune, la Provincia con il Centro Ricerche Floristiche Marche, Soroptimist, Arpam, l’istituto Cecchi di Pesaro e il Fermi Sacconi Ceci di Ascoli. Scopo del progetto valutare la qualità ambientale della nostra regione attraverso il monitoraggio delle varie arnie presenti sul territorio. A Pesaro, di particolare interesse, saranno le aree del Parco Miralfiore e quella di via Barsanti, sede del Centro Ricerche Floristiche Marche, Brilli Cattarini. La prima area infatti metterà a disposizione di Arpa le due arnie già presenti, mentre la seconda area, di 4500mq, con un orto botanico ricco di alberi ed erbe rare e in via d’estinzione si presterà per allargare di più gli spazi coinvolti dall’iniziativa ospitando, dal 2021, già due arnie: "Rientravano nel progetto ’Oasi delle Api - Saving Bees’", spiegano Sandro di Massimo del Centro Ricerche Floristiche Marche e Maria Vera Morichi, presidente dell’associazione Soroptimist International Club di Pesaro. Arpa Marche invece avrà il compito di svolgere le attività tecnico-scientifiche di prevenzione, controllo e vigilanza in termini di igiene oltre che di salvaguardia dell’ambiente e verifica della salubrità attraverso analisi laboratoriali. I due istituti scolastici coinvolti invece sono già attivi, sotto alcuni aspetti, in questo settore. L’istituto A. Cecchi di Pesaro infatti all’interno dell’azienda agricola della sua struttura presenta già due alveari ed ha previsto nella sua offerta formativa scolastica anche un corso di apicoltura.

L’istituto “Fermi Sacconi Ceci” di Ascoli invece dal 2021 ha avviato il progetto scolastico “Apiamoci”, dove, attraverso un’arnia tecnologica dentro l’istituto, provvedono al monitoraggio ambientale di Ascoli Piceno. Un’iniziativa, quella di Ascoli, che è stata sostenuta anche dalla Regione Marche che ha messo a disposizione sia il dipartimento di Informatica per la gestione dei dati che quello di Chimica per le analisi inerenti il miele e il polline, oltre ad orientare le varie attività di divulgazione e gestione dell’alveare.

"Un progetto che mira a fare rete per il bene comune dei cittadini e dell’ambiente e che ha come linee guida l’Agenda2030", conclude l’assessore pesarese Maria Rosa Conti.

Teobaldo Bianchini