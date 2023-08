"Appalto di 18 anni dell’energia con Siram, il Comune non ci convince"

"Andremo fino in fondo per capire se le anomalie da noi evidenziate, in merito al rinnovo dei contratti di servizio energia deciso dal Comune di Pesaro, possano configurare un pregiudizio per il principio della libera concorrenza e un danno per le casse comunali". Questa le dichiarazione congiunta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi, e del capogruppo in consiglio comunale di FdI, Daniele Malandrino. "Si tratta di un’attività che ha ricevuto – sottolinea Malandrino – in un’interrogazione una risposta poco chiara per una situazione strana e controversa che ha portato al rinnovo del contratto di Servizio Energia con la ditta Siram che il Comune di Pesaro ha predisposto per importi milionari".

Il consigliere Malandrino ha messo nel mirino l’assessore Pozzi: "Il decreto legge 1152008 è stato introdotto con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e migliorare l’efficienza – ribadisce Malandrino – negli usi finali dell’energia, essendo legata all’opportunità di conseguire un rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, non già dei contratti di servizio energia plus con il quale il Comune di Pesaro, con contratto firmato il 22042015, si era già voluto adeguare ai più moderni metodi di gestione del servizio. Questo punto credo che già da solo – sottolinea il consigliere comunale – manifesti l’illegittimità dell’atto in questione. Ma aggiungo che l’Anac prevede specifiche eccezioni per derogare al principio di concorrenza che impone di pubbliche gare (deliberazione Anac 142014), tutte improntate al carattere di eccezionalità, casi che non ricorrono in concreto visto che si tratta di contratto servizio energia plus".

"Ciò che ha evidenziato il nostro capogruppo è talmente logico che personalmente mi sfugge come un’amministrazione comunale possa decidere, coscientemente, di pregiudicare – ribadisce il consigliere regionale Nicola Baiocchi – la libera concorrenza per un intervallo così ampio di tempo, visto che stiamo parlando di un rinnovo della fornitura per 18 anni complessivi, con conseguente rinuncia da parte del Comune della ricerca di migliori e più efficienti condizioni d’offerta fino alla nuova scadenza. Condivido la volontà di Fdi di interessare l’Anac, nell’esclusivo interesse dei pesaresi che hanno diritto ad essere amministrati in modo trasparente e senza pregiudizi di sorta. Mi auguro che si possa fare piena luce su questa questione", conclude Nicola Baiocchi.